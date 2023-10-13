В Израиле погибли уже 11 украинцев

13 октября 2023, 16:48
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Ситуация в Израиле остается очень сложной. По состоянию на 13 октября известно, что уже 11 украинцев стали жертвами войны между ХАМАС и Израилем.

Кроме того, 9 украинцев считаются пропавшими без вести. Соответствующие данные 24 каналу озвучили в МИД Украины.

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Между тем, в МВД Израиля сообщают, что погибли уже 12 украинцев. В МИД Украины подчеркнули, что информацию о гибели еще одного человека пока подтвердить не могут.

МИД Украины может подтвердить гибель 11 украинцев в Израиле. Еще 9 граждан числятся пропавшими без вести. 12 – цифра МВД Израиля. Но мы ориентируемся на данные, подтвержденные МИД,
– говорится в сообщении.

По данным СМИ, среди жертв якобы была только одна украинская туристка. Все остальные погибшие давно проживали на территории Израиля.

Украина организовала первый эвакуационный рейс

Более тысячи украинцев выразили желание уехать с территории Израиля. Украина уже организовала первый эвакуационный рейс в Румынию и не собирается останавливаться на этом. Сообщается, что второй рейс запланируют, очевидно, на воскресенье.

Билеты продают по цене,  которая была еще до начала войны. Кроме того, посольство оказывает помощь уязвимым слоям населения.

Автор: Мар'яна Бекало