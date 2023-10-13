В Израиле погибли уже 11 украинцев

Ситуация в Израиле остается очень сложной. По состоянию на 13 октября известно, что уже 11 украинцев стали жертвами войны между ХАМАС и Израилем.

Кроме того, 9 украинцев считаются пропавшими без вести. Соответствующие данные 24 каналу озвучили в МИД Украины.

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Между тем, в МВД Израиля сообщают, что погибли уже 12 украинцев. В МИД Украины подчеркнули, что информацию о гибели еще одного человека пока подтвердить не могут.

МИД Украины может подтвердить гибель 11 украинцев в Израиле. Еще 9 граждан числятся пропавшими без вести. 12 – цифра МВД Израиля. Но мы ориентируемся на данные, подтвержденные МИД,

– говорится в сообщении.

По данным СМИ, среди жертв якобы была только одна украинская туристка. Все остальные погибшие давно проживали на территории Израиля.

Украина организовала первый эвакуационный рейс

Более тысячи украинцев выразили желание уехать с территории Израиля. Украина уже организовала первый эвакуационный рейс в Румынию и не собирается останавливаться на этом. Сообщается, что второй рейс запланируют, очевидно, на воскресенье.

Билеты продают по цене, которая была еще до начала войны. Кроме того, посольство оказывает помощь уязвимым слоям населения.