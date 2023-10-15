Ранее сообщалось, что Израиль ставит на вооружение лазерные комплексы по противодействию вражеским снарядам. Кроме того, на эти видео уже отреагировали в Моссаде.

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Израиль впервые применил лазерные системы ПРО

Израильские паблики распространяют видео по сети, где видно, как по вражеским объектам работает новейшая система противоракетной обороны "Световой щит". В частности, на кадрах этот комплекс перехватывает ракеты из Сектора Газа.

В Израиле лазерная система ПРО, вероятно, перехватывает ракеты: смотрите видео

В телеграм-каналах отмечают, что это, вероятно, система малой дальности SHORAD с 50-киловаттным лазером. Однако пока эту информацию не подтвердили в израильских органах власти.

Также работу ПРО показала и израильская разведка Моссада. Там отметили, что новейшие израильские комплексы работают по полной.

В Моссаде показали работу новых израильских ПРО / Видео с аккаунта Моссада в соцсети Х

Следует отметить, что, по расчетам израильских СМИ, один перехват лазерной ПРО будет стоить 3–4 доллара по сравнению с одним перехватом системы ПРО "Железный купол" в 50 тысяч долларов.

Ранее в Израиле говорили, что развернут лазерную ПРО