Ранее сообщалось, что Израиль ставит на вооружение лазерные комплексы по противодействию вражеским снарядам. Кроме того, на эти видео уже отреагировали в Моссаде.
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Израиль впервые применил лазерные системы ПРО
Израильские паблики распространяют видео по сети, где видно, как по вражеским объектам работает новейшая система противоракетной обороны "Световой щит". В частности, на кадрах этот комплекс перехватывает ракеты из Сектора Газа.
В Израиле лазерная система ПРО, вероятно, перехватывает ракеты: смотрите видео
В телеграм-каналах отмечают, что это, вероятно, система малой дальности SHORAD с 50-киловаттным лазером. Однако пока эту информацию не подтвердили в израильских органах власти.
Также работу ПРО показала и израильская разведка Моссада. Там отметили, что новейшие израильские комплексы работают по полной.
В Моссаде показали работу новых израильских ПРО / Видео с аккаунта Моссада в соцсети Х
Следует отметить, что, по расчетам израильских СМИ, один перехват лазерной ПРО будет стоить 3–4 доллара по сравнению с одним перехватом системы ПРО "Железный купол" в 50 тысяч долларов.
Ранее в Израиле говорили, что развернут лазерную ПРО
- Вечером 14 октября в эфире 14-го телеканала Израиля сообщили информацию, что лазерный комплекс противоракетной обороны "Световой щит" ЦАХАЛ развернет раньше, чем ранее было запланировано. Однако журналисты не отметили, когда развернут этот комплекс.
- Ранее Израиль должен был разместить "Световой щит" на границе с Сектором Газа в 2025 году, а на границе с Ливаном – в 2027. Такие комплексы должны улучшить ситуацию с ракетными угрозами для израильтян.
- Следует отметить, что комплекс ПРО предназначен для борьбы с ракетами малого радиуса действия, беспилотниками и минометными снарядами. Преимущество этой системы также состоит в дешевизне одного выстрела.