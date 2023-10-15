Раніше повідомляли, що Ізраїль ставить на озброєння лазерні комплекси для протидії ворожим снарядам. Крім того, на ці відео вже відреагували у Моссаді.

До теми У штаб-квартиру ООН в Лівані поцілила ракета, – ЗМІ

Ізраїль вперше застосував лазерні системи ПРО

Ізраїльські пабліки поширюють відео у мережі, де видно, як по ворожих об'єктах працює новітня система протиракетної оборони "Світловий щит". Зокрема, на кадрах цей комплекс перехоплює ракети із Сектору Гази.

В Ізраїлі лазерна система ПРО, ймовірно, перехоплює ракети: дивіться відео

У телеграм-каналах зазначають, що це, ймовірно, система малої дальності SHORAD із 50-кіловатним лазером. Однак поки що цю інформацію не підтвердили в ізраїльських органах влади.

Також роботу ПРО показала й ізраїльська розвідка Моссад. Там зазначили, що новітні ізраїльські комплекси працюють на повну.

В Моссаді показали роботу нових ізраїльських ПРО / Відео з акаунту Моссаду в соцмережі Х

Варто зазначити, що, за розрахунками ізраїльських ЗМІ, одне перехоплення лазерної ПРО коштуватиме 3 – 4 долари порівняно з одним перехопленням системи ПРО "Залізний купол" у 50 тисяч доларів.

Раніше в Ізраїлі казали, що розгорнуть лазерну ПРО