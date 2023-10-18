В Израиле заявили о гибели 23 украинцев: в МИД Украины прокомментировали информацию

Число погибших украинцев в Израиле возросло. Согласно обновленному отчету МВЗ Израиля, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли 23 гражданина Украины.

Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский заявил, что количество погибших украинцев в Израиле возросло до 23. Однако в комментарии 24 Каналу представитель МИД Украины Олег Николенко отметил, что в настоящее время украинская сторона оперирует другой информацией.

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Сколько украинцев погибли в Израиле

Михаэль Бродский 18 октября написал в твиттере, что "согласно обновленному отчету, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли 23 гражданина Украины". Он добавил, что это второе после США количество погибших иностранцев во время нападения.

Олег Николенко отметил, что это примерная статистика МВД Израиля. Он также подчеркнул, что сейчас не может подтвердить эти данные, ведь оперирует только той информацией, которую верифицировал МИД Украины. Министерство иностранных дел подтвердило гибель 13 граждан Украины на территории Израиля.

Мы оперируем информацией, которую верифицировал МИД Украины: 13 погибших и 6 пропавших без вести,

– подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.

Между тем, число погибших в Израиле превысило 1 400, а в Секторе Газа приблизилось к 3 000.

К слову, ранее Спикер военного крыла ХАМАС Абу Обайда заявил, что боевая группировка готова обменяться с Израилем заложниками. Однако террористы требуют освободить 6 тысяч палестинцев, которые находятся в тюрьмах Израиля.