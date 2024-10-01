Иран запустил ракеты в сторону Израиля: по всей стране тревога

Вечером 1 октября на юге Израиля и районе Иерусалима прозвучали сирены воздушной тревоги. ЦАХАЛ фиксирует запуск ракет.

Армия обороны Израиля утверждает, что баллистические ракеты были запущены из Ирана по Израилю сегодня вечером, 1 октября.

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В сообщении израильской армии отмечается, что жители страны должны "сохранять бдительность и точно следовать указаниям командования".

"ЦАХАЛ делает и будет делать все необходимое для защиты гражданского населения Государства Израиль", – говорится в сообщении.

Местные власти также публикуют карту тревог.



В Израиле объявили тревогу / Скриншот Red Alert

Также в 19:43 представитель ЦАХАЛа Дениэль Хагари сообщил, что в течение последних нескольких минут командование тыла прислало инструкции на мобильные телефоны жителей определенных районов – людей призывают добраться до самого безопасного защищенного места поблизости.

По словам военного, несмотря на то, что система противовоздушной обороны Израиля "полностью готова" и перехватывает угрозы там, она "не полностью герметична", и людям необходимо следовать указаниям.

Иран запустит до 250 ракет

По данным ABC News, Иран запустит 240 – 250 ракет в две волны по четырем целям в Израиле, включая штаб-квартиру Моссада и три военно-воздушные базы.

Издание ссылается на представителя американской администрации, который так же сообщил, что Израиль не нанесет превентивного удара. После запуска ракеты должны достичь цели менее чем за 15 минут.

Перед этим CNN и Financial Times писали, что Соединенные Штаты получили информацию о подготовке удара баллистическими ракетами по Израилю. Отмечалось, что Иран атакует "с наступлением темноты".

В апреле 2024 года Иран уже обстреливал Израиль – это был первый случай такой атаки в истории. Тогда Иран запустил несколько сотен ракет и дронов, практически все – перехватили.