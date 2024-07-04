На Киевщине женщина сбросила собаку с железнодорожного моста

Жительница Яготина Киевской области сбросила с железнодорожного моста собаку. Полицейские возбудили о ней дело о жестоком обращении с животным.

Об инциденте в полицию сообщила очевидица происшествия. Сейчас следствие ищет и других возможных свидетелей.

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Женщине грозит ограничение свободы до 3 лет

Полицейские уже установили вероятную личность виновницы.

"По предварительной информации установлено, что к данному событию может быть причастна 65-летняя местная жительница, которая вероятно сбросила животное с железнодорожного моста", – написали в полиции Киевщины.

Сейчас следствие продолжается, и правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.

В полиции также сообщили, что благодаря совместным усилиям неравнодушных четвероногого доставили в ветеринарную больницу. Там его обследовали и оказали необходимую помощь.

По делу начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными.

. Дело открыто по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины о жестоком обращении с животными, что совершено умышленно и привело к увечью или гибели животного. Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.