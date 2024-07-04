Известно, что к этому инциденту могла быть причастна 65-летняя женщина. Об этом информирует полиция Киевской области.

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В Яготине женщина сбросила собаку с железнодорожного моста

Об инциденте работникам правоохранительных органов сообщила неравнодушная гражданка. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают возможных свидетелей.

Полиции пока неизвестно о причинах поступка женщины. Отмечается, что продолжается досудебное расследование. До вынесения приговора суда по этому делу задержание женщины не предусмотрено.

"В случае признания ее вины, подозреваемой грозит ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет или лишение свободы на срок от 2 до 3 лет с конфискацией животного", – сообщили в комментарии для "УП. Жизнь" в пресс-службе полиции Киевской области.

Неравнодушные и волонтеры привезли собаку в ветеринарную больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Собака не могла двигаться, плакал от боли, а его раны уже "облепили" мухи,

– рассказала в заметке в соцсети Снежана Бугрик, представитель общественного объединения для помощи животным "Плюшка".

К счастью, животное выжило, однако все еще нуждается в лечении и реабилитации.



Волонтеры спасли собаку, которую женщина сбросила с моста в Яготине / Фото SNIZHANA BUHRIK

Зоозащитница рассказала, что состояние животного тяжелое, парализованы задние лапы. Она добавила, что переломов нет, собака упала на землю, что смягчило удар, однако ушибы органов, и, вероятнее всего, контузия, которая вызвала паралич. Об этом они узнают после проведенного МРТ и осмотра невролога. "Из шокового критического состояния собаку вывели. Живой – и это главное", – добавила она.



Состояние животного тяжелое / Фото SNIZHANA BUHRIK

По ее словам, в клинике собаку прозвали Горошинкой.

"Я не знаю, удастся ли поставить его на лапы, но мы сделаем все возможное", – рассказала женщина.