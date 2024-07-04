Відомо, що до цього інциденту могла бути причетна 65-річна жінка. Про це інформує поліція Київщини.

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У Яготині жінка скинула собаку із залізничного мосту

Про інцидент працівникам правоохоронних органів повідомила небайдужа громадянка. Наразі поліціянти встановлюють усі обставини події та розшукують можливих свідків.

Поліції наразі невідомо про причини вчинку жінки. Зазначається, що триває досудове розслідування. До винесення вироку суду у цій справі затримання жінки не передбачене.

"У разі визнання її вини, підозрюваній загрожує обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини", – повідомили в коментарі для "УП. Життя" в пресслужбі поліції Київщини.

Небайдужі та волонтери привезли собаку до ветеринарної лікарні, де їй надали необхідну допомогу.

Собака не міг рухатися, плакав від болю, а його рани вже "обліпили" мухи,

– розповіла у дописі в соцмережі Сніжана Бугрик, представниця громадського об'єднання для допомоги тваринам "Плюшка".

На щастя, тваринка вижила, проте все ще потребує лікування та реабілітації.



Волонтери врятували собаку, яку жінка скинула з мосту в Яготині / Фото SNIZHANA BUHRIK

Зоозахисниця розповіла, що стан тваринки тяжкий, паралізовані задні лапи. Вона додала, що переломів немає, собака впав на землю, що пом'якшило удар, однак забиті органи, та, найімовірніше, контузія, яка спричинила параліч. Про це вони дізнаються після проведеного МРТ та огляду невролога. "З шокового критичного стану собаку вивели. Живий – і це головне", – додала вона.



Стан тваринки тяжкий / Фото SNIZHANA BUHRIK

За її словами, у клініці собаку прозвали Горошинкою.

"Я не знаю, чи вдасться поставити його на лапи, але ми зробимо все можливе", – розповіла жінка.