В Японии потерпело крушение круизное судно: по меньшей мере 10 человек погибли

Корабль с туристами пропал в Японии 23 апреля вблизи самого северного острова страны. На его борту находились 26 человек. Среди них было 2 ребенка.

В настоящее время подтвердили смерть 10 пассажиров. Их тела обнаружили спасатели.

На тему В Японии лодка с почти 30 людьми на борту сообщила, что тонет: поиски продолжаются

Тела других людей продолжают искать. Для этого используют патрульные катера, самолеты и вертолеты.

Судно находилось в опасном районе

Береговая охрана сообщила, что девять из найденных тел были в воде или на близлежащих скалах. Также добавили, что непонятно, что произошло с судном. Однако чиновник местного рыболовного кооператива отметил, что район, где затерялось судно опасен.

Всего несколько минут в такой воде начнут омрачать ваше сознание,

– сказал он.

Обратите внимание – Япония признала оккупацию Курильских островов: смотрите видео