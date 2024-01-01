Японию всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 7,6: есть угроза цунами для России

В центральной части Японии в понедельник, 1 января, произошло мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на побережье Японского моря у префектуры Исикава на острове Хонсю.

Землетрясение было настолько сильным, что его ощущали также в Токио. Магнитуда землетрясения оценивается в 7,6.

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Японию всколыхнуло сильное землетрясение

В Японии 1 января произошло сильное землетрясение. Первые подземные толчки зафиксировали около 16:10 по местному времени (09.10 по киевскому времени). Землетрясение оценили в максимальную магнитуду 7 по японской национальной шкале, которая по шкале Рихтера равна 7,6.

Эпицентр землетрясения находился на глубине около 10 километров в 42 километрах северо-восточнее Анамиза в префектуре Исикава. Через несколько минут произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,2.

Сильное землетрясение в Японии: смотрите видео

В общем, сильные подземные толчки ощутили в префектурах Исикава, Ниигата, Осака и Киото.



Землетрясение в Японии

Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются. Впрочем, в сети публикуют кадры землетрясения и его последствий.

Землетрясение в Японии: смотрите видео

Магазин в Японии во время землетрясения: смотрите видео

Камеры наблюдения зафиксировали землетрясение: смотрите видео

Как землетрясение ощущалось в домах: смотрите видео

Жители Японии пережидают мощные толчки: смотрите видео

Хотя официально о последствиях разрушений не сообщалось, впрочем, в сети уже появились кадры разрушений. Так, в одной из префектур после мощнейших толчков есть разрушенные дома.

Разрушенные землетрясением дома: смотрите видео

После землетрясения возникли глубокие трещины в дорожном покрытии.

Поврежденные дороги после землетрясения: смотрите видео

Сейсмологи предупреждают, что в ближайшее время могут произойти новые подземные толчки, по меньшей мере, магнитудой 5. Поэтому японцев призывают быть готовыми к новым волнам землетрясения.

Землетрясение в Японии: смотрите видео

В Японии и России угроза цунами

Из-за мощного землетрясения в Японии объявили об угрозе цунами. На западном побережье Японии уже фиксируют волны высотой 0,4 метра. Их зафиксировали у крупнейшей в мире АЭС "Кассивадзаки-Карива". Однако на атомных электростанциях Японии нет никаких отклонений, однако профильные службы внимательно следят за ситуацией.

Метеорологи предупреждают, что на западном побережье Хонсю – угроза цунами. Волны могут достигать 5 метров в префектуре Исикава. Местные власти заявили, что есть угроза префектурам Исикава, Ниигата, Тояма и Ямагата, поэтому жители этих регионов должны немедленно эвакуироваться.

Кстати, волны высотой до 1 метра уже фиксируют на побережье города Вадзима в префектуре Исикава.

Угроза цунами не только для Японии, но и для России. Так, Центр цунами "Сахалинский УГМС" предупредил, что западное побережье Приморья под угрозой. Ожидается, что волны будут достигать 50 сантиметров. Интересно, что в России заявили, что никакой угрозы нет, поэтому эвакуацию проводить не будут.

В частности, угроза цунами была объявлена в городах Находка и во Владивостоке, что в Приморском крае, и во всех прилегающих населенных пунктах. Поскольку эти города расположены на берегу Японского моря, где находился эпицентр мощного землетрясения, угроза цунами есть и для россиян.