В Японии упал в море военный вертолет Black Hawk с 10 армейцами: судьба экипажа неизвестна

В четверг 6 апреля у острова Мияко исчез с радаров японский вертолет UH-60JA Black Hawk. Впоследствии в море заметили обломки вертолета.

Через несколько часов после исчезновения вертолета в море в 1 800 километрах юго-западнее Токио японские Наземные силы самообороны заметили, вероятно, его обломки. На борту вертолета было 10 военных, включая командира дивизии.

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Продолжается поисковая операция

Японское издание Kyodo News сообщило, что корабли японской береговой охраны также нашли следы нефти, которые могут быть связаны с пропавшим вертолетом. Однако официальные должностные лица этих уведомлений не комментируют.

Руководитель Наземных сил самообороны Ясунори Моришита сообщил, что вертолет, потерпевший крушение, был размещен на ключевой региональной армейской базе в префектуре Кумамото на южном главном острове Кюсю. Также Моришита отметил, что вертолет исчез с радаров раньше, чем считалось.

По данным местных СМИ, вертолет UH-60JA Black Hawk исчез через час после вылета из Мияко и за полчаса до запланированного возвращения.

По поручению премьер-министра Фумио Кишиды, Министерство обороны Японии проводит проверку причин аварии. Поиск обломков продолжается. Судьба находившихся на борту военных остается неизвестной.

Издание Assosiated Press отметило, что Япония активно наращивает свою обороноспособность на юго-западе страны в ответ на усиленную военную активность Китая в регионе и угрозу его вторжения на Тайвань.

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Вечером 29 марта на юго-западе штата Кентукки во время учебной операции столкнулись 2 вертолета HH60 Blackhawk. Оба вертолета использовались для медицинской эвакуации, хотя в момент аварии они были в полете.

В результате трагедии погибли 9 солдат. В то же время, количество раненых и общее количество экипажей не сообщают.

По предварительным данным, трагедию могла вызвать ошибка пилота, однако причины аварии расследуют, окончательные выводы появятся позже.