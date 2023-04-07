Через кілька годин після зникнення гелікоптера у морі за 1 800 кілометрів на південний захід від Токіо японські Наземні сили самооборони помітили, ймовірно, його уламки. На борту вертольота було 10 військових, включно з командиром дивізії.

Цікаво Буде пауза: Росія, імовірно, забирає МіГи з "Кинджалами" з Білорусі

Триває пошукова операція

Японське видання Kyodo News повідомило, що кораблі японської берегової охорони також знайшли сліди нафти, які можуть бути пов’язані зі зниклим гелікоптером. Однак офіційні посадові особи цих повідомлень не коментують.

Керівник Наземних сил самооборони Ясунорі Морішіта повідомив, що гелікоптер, який зазнав аварії, було розміщено на ключовій регіональній армійській базі в префектурі Кумамото на південному головному острові Кюсю. Також Морішіта відзначив, що вертоліт зник з радарів раніше, ніж вважалося.

За даними місцевих ЗМІ, вертоліт UH-60JA Black Hawk зник за годину після вильоту з Міяко і за пів години до запланованого повернення.

За дорученням прем'єр-міністра Фуміо Кішіди Міністерство оборони Японії проводить перевірку причин аварії. Пошук уламків триває. Доля військових, які були на борту, залишається невідомою.

Видання Assosiated Press відзначило, що Японія активно нарощує свою обороноздатність на південному заході країни у відповідь на посилену військову активність Китаю в регіоні та загрози його вторгнення на Тайвань.

У США трапилася авіатроща за участю військових вертольотів

Ввечері 29 березня на південному заході штату Кентуккі під час навчальної операції зіштовхнулись 2 вертольоти HH60 Blackhawk. Обидва гелікоптери використовувалися для медичної евакуації, хоча в момент аварії вони були в польоті.

Унаслідок трагедії загинули 9 солдатів. Водночас кількість поранених та загальну кількість екіпажів не повідомляють.

За попередніми даними, трагедію могла спричинити помилка пілота, однак причини аварії розслідують і остаточні висновки з'являться пізніше.