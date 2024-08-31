В Яремче туристический автобус остался без водителя, потому что его задержали представители ТЦК

На Прикарпатье 30 августа правоохранители и работники ТЦК задержали водителя туристического автобуса с Полтавщины. Впоследствии стало известно, что мужчину отправили на прохождение ВВК.

Об этом инциденте журналистам сообщила одна из туристок, которая была в том автобусе. В то же время юристы отмечают, что водителя автобуса не имели права задерживать.

Смотрите также В Винницкой области у руководителя ТЦК конфисковали квартиру, которую должен был получить военный

В Яремче водителя автобуса забрали в ТЦК

По словам очевидицы, около 08:20 30 августа водителя туристического автобуса задержали работники ТЦК. Известно, что транспортное средство остановилось вблизи АЗС, люди вышли перекусить и пойти по своим делам, когда приехала полиция с работниками Надворнянского районного ТЦК.

Водителя с документами, ключами от автобуса и деньгами на топливо посадили в автомобиль и забрали. Все люди остались на улице. Выезд в Полтаву должен был быть завтра утром. С водителем ехал его 14-летний сын, который остался сейчас один, потому что папу забрали. Ребенок пытался дозвониться до отца, он ему только сказал, что он во Франковске в больнице проходит ВВК,

– рассказала женщина, которая была на месте событий.

К слову, в туристическом автобусе было около 50 пассажиров, среди которых немало детей. Задержанный мужчина был вторым водителем.

В Ивано-Франковском ТЦК и СП отказались комментировать инцидент. Журналисты Суспильного обратились за комментарием, однако пресс-офицер не отвечал на вопросы.

В то же время юрист Дмитрий Моргун в комментарии журналистам отметил, что водителя туристического автобуса не имели право задерживать, ведь это является нарушением. Поскольку руководитель был на рабочем месте, то его задержание является нарушением конституционного права на выполнение трудовых обязанностей и превысили свои служебные полномочия, а правоохранители могут квалифицировать это дело по статьям 146 и 365 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы и превышение власти или служебных полномочий.

Пассажиров, которые были на отдыхе, пересадили на другое транспортное средство. В Полтаву их повезет самостоятельно коллега задержанного водителя.