Про цей інцидент журналістам повідомила одна з туристок, яка була в тому автобусі. Водночас юристи наголошують, що водія автобуса не мали права затримувати.

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В Яремчі водія автобуса забрали до ТЦК

За словами очевидиці, близько 08:20 30 серпня водія туристичного автобуса затримали працівники ТЦК. Відомо, що транспортний засіб зупинився поблизу АЗС, люди вийшли перекусити й піти у своїх справах, коли приїхала поліція з працівниками Надвірнянського районного ТЦК.

Водія із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали. Усі люди залишились на вулиці. Виїзд у Полтаву мав бути завтра вранці. З водієм їхав його 14-річний син, який залишився зараз один, бо тата забрали. Дитина намагалась додзвонитись до батька, він йому тільки сказав, що він у Франківську в лікарні проходить ВЛК,

– розповіла жінка, яка була на місці подій.

До слова, в туристичному автобусі було близько 50 пасажирів, серед яких чимало дітей. Затриманий чоловік був другим водієм.

В Івано-Франківському ТЦК та СП відмовилися коментувати інцидент. Журналісти Суспільного звернулися за коментарем, однак пресофіцер не відповідав на питання.

Водночас юрист Дмитро Моргун в коментарі журналістам наголосив, що водія туристичного автобуса не мали право затримувати, адже це є порушенням. Оскільки керманич був на робочому місці, то його затримання є порушенням конституційного права на виконання трудових обов'язків та перевищили свої службове повноваження, а правоохоронці можуть кваліфікувати цю справу за статтями 146 та 365 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі та перевищення влади або службових повноважень.

Пасажирів, які були на відпочинку, пересадили на інший транспортний засіб. До Полтави їх повезе самостійно колега затриманого водія.