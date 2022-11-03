В Эфиопии официально закончилась гражданская война

Центральное правительство Эфиопии и сепаратисты провинции Тиграй после 2-летней войны договорились о ее прекращении. Всего через одну неделю после начала мирных переговоров стороны заключили соглашение.

Двухлетняя война завершена

За соблюдением условий мирного соглашения будет следить специально созданная группа представителей Африканского союза.

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Обе стороны конфликта в Эфиопии официального согласились прекратить огонь и последовательно, надлежащим образом и согласованно разоружиться,

— сказал бывший президент Нигерии Олусеган Абассаньо, который был посредником в переговорах.

По его словам, соглашение предусматривает также "возобновление закона и порядка, возобновление предоставления услуг, беспрепятственный доступ к гуманитарным грузам и защиту гражданских".

"Мирный процесс сейчас не завершается. Имплементация подписанного сегодня мирного соглашения – критически важна для успеха", – подчеркнул глава группы переговорщиков.

Главное о войне в Эфиопии

В течение двух лет продолжался конфликт между правительством премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда (лауреат Нобелевской премии мира 2019 года) и мятежниками из Тиграя, который контролирует оппозиционная партия Народный фронт освобождения Тиграй (НФОП).

НФОП утверждает, что борется за выживание этнических меньшинств региона, в то время как власти страны обвиняют партию и ее сторонников в сепаратизме.

Эфиопия – одна из самых больших стран Африки. 110 миллионов населения – это почти как 3 Украины. Регион Тиграй лежит на севере. Тиграи составляют 6% в многонациональном населении Эфиопии. Последние 30 лет представители этого этноса были у власти в стране. В 2018 году премьер-министром избрали Абий Ахмеда.

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