Такая информация появилась в телеграм каналах вечером 11 октября. Волга получил ранение, но остался жив.

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Гауляйтера госпитализировали

Отмечают, что коллаборанта забрала скорая с огнестрельными ранениями. В сети обнародовали видео, как его занесли в машину медиков. При этом кто-то рядом кричит: "Волга, бл**ь, держись, братан".

В Энергодаре ранили гауляйтера: видео

На ЗАЭС отключили все 6 блоков

Российские оккупанты шантажируют сотрудников Запорожской АЭС. К части персонала и их семей оккупанты применяют так называемые "фильтрационные мероприятия". От работников требуется официальное оформление российских паспортов и подписание контрактов с "Росатомом".

Более того, захватчики 11 октября отключили все 6 блоков станции. Разведка выяснила, что питание АЭС, в том числе систем безопасности, осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".

Напомним, что россияне постоянно обстреливают территорию АЭС. Украинские специалисты недавно отремонтировали высоковольтную линию связи. В настоящее время ЗАЭС подключили к энергосети Украины. 8 октября в результате удара по Запорожью произошло полное обесточивание Запорожской АЭС.

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