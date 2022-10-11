Така інформація з'явилась у телеграм-каналах ввечері 11 жовтня. Волга зазнав поранення, але залишився живий.

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Гауляйтера госпіталізували

Зазначають, що колаборанта забрала "швидка" з вогнепальними пораненнями. У мережі оприлюднили відео, як його занесли до машини медиків. При цьому хтось поруч кричить: "Волга, бл**ь, тримайся, братан".

В Енергодарі поранили гауляйтера: відео

На ЗАЕС відключили всі 6 блоків

Російські окупанти шантажують співробітників Запорізької АЕС. До частини персоналу та їхніх родин окупанти застосовують так звані "фільтраційні заходи". Від працівників вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів з "Росатомом".

Ба більше, загарбники 11 жовтня відключили всі 6 блоків станції. Розвідка з'ясувала, що живлення АЕС, зокрема систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".

Нагадаємо, що росіяни постійно обстрілюють територію АЕС. Українські фахівці нещодавно відремонтували високовольтну лінію зв'язку. Наразі ЗАЕС під'єднали до енергомережі України. 8 жовтня внаслідок удару по Запоріжжю сталося повне знеструмлення Запорізької АЕС.

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