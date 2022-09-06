В Энергодаре раздался мощный взрыв: в городе пропал свет и вода

Мощный взрыв прогремел во временно оккупированном Энергодаре. В результате в городе пропал свет, а также водоснабжение.

О мощном взрыве в Энергодаре сообщил глава городского совета Дмитрий Орлов. Он отметил, что, по словам жителей, произошел он в 12:20.

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В городе нет света и воды

Также Орлов отметил, что в результате взрыва город остался без электро- и водоснабжения. Что касается остальных обстоятельств, то они, по словам мэра, выясняются.

В местных телеграм-каналах сообщают о том, что в Энергодаре продолжаются провокации. Так что жителей призывают быть максимально осторожными.

Утром взрывы прогремели в Кривом Роге

Жителей Кривого Рога взрывы всколыхнули около 08:07. Тогда же поступило сообщение о том, что в городе прогремели взрывы. Его опубликовал "Оперативный ВСУ" со ссылкой на жителей. По предварительной информации, могла сработать ПВО.

Через несколько минут – в 08:13 – дополнительную информацию опубликовал глава военной администрации Александр Вилкул. По словам высокопоставленного чиновника, враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Поэтому жителей он попросил не покидать укрытия, чтобы не подвергать себя опасности.

Чуть позже в сеть выложили видео с места "прилета". На нем можно увидеть, как в небо над городом взвивается густой столб дыма. Жители отмечают, что его можно наблюдать практически со всех районов города.

Вскоре последовала информация от главы Днепропетровской ОВА. Валентин Резниченко отметил, что российские военные обстреляли нефтебазу. Высокопоставленный чиновник добавил, что на месте уже работают пожарные, а также пожарный поезд. Информация о пострадавших, а также масштабах разрушения тогда уточнялась.

В Офисе генпрокуратуры уже прокомментировали ракетный удар по Кривому Рогу. В ведомстве отметили, что никто из гражданских не пострадал в результате этого. В то же время, там подчеркнули, что российские военные продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру.

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