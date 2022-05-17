В Энергодаре российские военные ходили по квартирам и забирали мужчин, – ОВА

Оккупанты получили указание готовить Энергодар к так называемому "референдуму". Российские военные врываются в квартиры мирных жителей и забирают мужчин.

Оккупанты хотят создать картинку для своей пропаганды, мол, жители Энергодара изъявляют желание присоединиться к России. Конечно, это все выдумки.

Ранее Оккупанты запретили руководителям ЗАЭС выезжать из Энергодара

На самом деле оккупанты хотят окончательно подключить Запорожскую АЭС к "росатому", чтобы уничтожить энергетическую систему Украины.

Захватчики похищают людей

Местные рассказывают, что в Энергодаре российские военные ходили по квартирам и забирали мужчин, связывали руки и вывозили в неизвестном направлении. Уже известно о 6 похищенных. Во время преступлений россияне держали всех живущих в квартирах на автоматном прицеле.

Россияне окапываются вокруг города

Российские военные роют окопы вокруг города и строят укрепления. Коммунальное предприятие "Единые информационные системы" больше не может выполнять свои функции в полном объеме в пользу города. Следовательно, в ОВА сообщили, что его финансирование временно приостановили, а счета предприятия сейчас заблокированы.

Все восстановят, когда выгонят оккупантов из Энергодара. Сотрудникам, желающим работать в рамках украинского законодательства, предложили пока перейти на другие коммунальные предприятия на альтернативные должности.

Оккупанты шантажируют мелитопольцев

Кроме Энергодара напряженная ситуация и в оккупированном Мелитополе. Оккупанты пытаются шантажом получить лояльность гражданских.

Бюджетникам угрожают, что они могут навсегда остаться без работы, поскольку в городе появилось много переселенцев из Мариуполя, которые вроде бы готовы сотрудничать с оккупантами. За 2 месяца из Мелитополя уехала почти половина населения. Остались преимущественно пожилые люди или жители, которые ухаживают за старшими родственниками.

Обстрелы Запорожья

В ОВА добавили, что в Запорожском направлении активных боевых действий враг не вел. Однако были обстрелы в районах населенных пунктов Времовка, Новоселка, Малая Токмачка и Новоандреевка.

Свою авиацию россияне сосредоточили на промышленных и гражданских объектах Запорожской области. Например, нанесли авиаудар по населенному пункту Малиновка. Кроме того, захватчики работают над логистическим обеспечением войск.

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