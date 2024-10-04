В Энергодаре взорвали коллаборанта и "начальника физической охраны" оккупированной ЗАЭС

Утром 4 октября во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился военный преступник. Речь идет о "начальнике физической охраны" Запорожской АЭС Андрее Коротком.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. Отмечается, что Короткий был коллаборантом, причастным к организации и выполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации.

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В Энергодаре взорвался автомобиль коллаборанта

После захвата ЗАЭС Андрей Короткий добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками и выдал россиянам списки работников станции с их персональными данными, указав на граждан с проукраинской позицией.

Коллаборант принимал участие в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских временно оккупированного Энергодара.

Постоянно организовывал мероприятия, направленные на поддержку российской оккупационной армии. Как член партии Путина "Единая Россия" возглавлял в Энергодаре так называемый "совет депутатов",

– сообщили в ГУР.

В Главном управлении разведки также подчеркнули, что каждого военного преступника ждет справедливое возмездие.

К слову, ранее стало известно, что киберкорпус ГУР атаковал ресурсы поставщиков армии России. В частности, были получены данные к ресурсу okrug.ru, которые являются поставщиками военного снаряжения и униформы для минобороны России.