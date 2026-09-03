В Энгельсе подстрелили российского командира

В российском Энгельсе 3 сентября открыли огонь по офицеру воздушно-космических сил армии страны-агрессора. Речь идет, вероятнее всего, о Николае Варпаховиче.

Об этом сообщают ряд СМИ и мониторинговых каналов. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Каковы подробности?

Неизвестный в шлеме подъехал на мотоцикле к дому Ворпаховича и открыл огонь: одна пуля попала в туловище офицера, другая – в лицо.

Ранение получил также водитель военного. Он якобы успел убежать, а позже вернулся и вызвал скорую. Самого Варпаховича госпитализировали. Ему вытащили пули, и сейчас готовят пострадавшего к отправке спецбортом в Москву.

Кто такой Варпахович?

Генерал-майор Николай Варпахович – командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации ВКС России.

Следует отметить, что в конце августа СБУ назвала его среди российских военных, причастных к ракетным атакам по киевской детской больнице "Охматдет" и гостинице "Сапфир" в Краматорске. Ранее ему также сообщили о подозрении в ударе по Умани 28 апреля, из-за которого погибли 24 человека.

Кого взрывали в России в последнее время?

27 августа в Санкт-Петербурге взорвался автомобиль, на котором находился российский подполковник Воздушных сил. Военный погиб на месте, а его жена получила тяжелые ранения.

Как отметил в комментарии 24 Канала руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, подобные операции демонстрируют, что у Украины есть возможность действовать далеко за пределами фронта. По его мнению, украинские спецоперации также отличаются значительно более высоким уровнем подготовки, чем аналогичные действия российской стороны.