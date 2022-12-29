В Энгельсе снова слышали взрывы: россияне говорят о работе ПВО

Российский Энгельс 29 декабря снова посетил "хлопок". Город слышит воздушную тревогу.

Россияне ноют в соцсети из-за взрыва. На болотах уже традиционно подхватили любимую российскую басню о работе "ПВО". По данных росСМИ, она будто бы сработала возле Энгельса, сообщает 24 канал.

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Российская "ПВО" – очень странная вещь. Все рассказывают, что она есть, однако никаких результатов ее работы нет. Даже сами россияне уже не очень охотно верят в бред, который рассказывают местные власти и росСМИ.

"Хлопок" в Энгельсе: смотрите видео из сети

"Хлопок" уже посещал Энгельс

Уже через считанные минуты после первых сообщений о взрыве местные власти заявили о "блестящей работе ПВО". В прошлый раз после такой "блестящей работы" в Энгельсе, только по официальным данным, задвухсотились трое российских офицеров. Кроме того, были пострадавшие.

Предполагается также, что во время "хлопка" 26 декабря могли пострадать до 5 российских самолетов.

"Хлопок", отправившийся в тур по городам России, изрядно пугает оккупантов. Они все чаще впадают в истерику и обвиняют власть.