Россия должна терять, а Украина – восстанавливать безопасность: Зеленский в обращении

1 марта президент Украины обратился к гражданам. Он сообщил о новом военном пакете от Нидерландов.

Глава государства сообщил о новых достижениях Украины в сотрудничестве с партнерами. В частности, о подписании очередного соглашения о гарантиях безопасности, а также получении военной поддержки для украинских защитников, передает 24 Канал.

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"Это действительно сильный визит"

Сегодня президент провел продуктивную встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Харькове. Сначала политики побывали в госпитале, где навестили раненых воинов. Зеленский вручил им награды.

Затем чиновники прошлись улицами города. Рютте собственными глазами мог увидеть места попадания российских ракет и беспилотников по гражданской инфраструктуре. Зеленский отметил важность усиления защиты Харькова и других городов средствами ПВО, переданными союзниками.

Зеленский рассказал о достижениях после визита Рютте.

Во-первых, Амстредам объявил новый пакет военной поддержки.

Кстати, Нидерланды активно помогают нам с ПВО, с коалицией F-16. В этом году новые истребители – они будут в нашем небе, и этот год должны сделать результативным в защите от российских управляемых авиабомб, от российских самолетов, от их ракет,

– подчеркнул президент.

Во-вторых, Зеленский подписал с Рютте двустороннее соглашение о безопасности.

Это уже седьмое такое безопасное соглашение с партнерами – сильное соглашение. Есть конкретный объем военной поддержки в год – 2 миллиарда евро, есть все детали нашей совместной работы и в оборонной сфере, и в политике, и для достижения справедливости.

– рассказал детали договора глава государства.

Кроме того, президент отметил поддержку Нидерландов в вопросе создания спецтрибунала для наказания российской агрессии и усиления санкций против страны – агрессорки. Зеленский назвал встречу с Рютте "по-настоящему сильным визитом".

Будет больше поддержки

В то же время глава государства анонсировал активную международную работу на март. Он заверил, что Украина получит больше поддержки.

Готовим новые договоры безопасности, будут новые договоренности по оружию для наших воинов.

Ключевое то, что Россия должна терять, а наша страна, наши партнеры – восстанавливать безопасность,

– подчеркнул президент.