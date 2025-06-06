В ЮАР надувной замок с детьми взлетел в воздух на 12 метров: жуткое видео
- В Южной Африке надувной замок с детьми поднялся на высоту 12 метров из-за порыва ветра, двое детей получили травмы.
- Инцидент произошел во время мероприятия в школе Laerskool Protearif, пострадавшие дети были госпитализированы, но впоследствии выписаны из больницы.
- Школа начала официальное расследование, все детали переданы Министерству образования.
- Похожий трагический случай произошел в Австралии в 2021 году, когда погибли шестеро детей, всего с 2000 по 2022 год на надувных батутах погибло 28 детей.
Трагедия произошла в школе в Крюгерсдорпе, Южная Африка. Неожиданный порыв ветра поднял надувной замок в воздух, на котором играли дети.
Двое детей упали и получили травмы, обоих госпитализировали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
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В Южной Африке в небо взлетел надувной замок, на котором играли дети
По сообщениям местных СМИ, конструкция поднялась на высоту около 12 метров, в результате чего двое учеников выпали из нее прямо в толпу присутствующих на школьном празднике.
Инцидент произошел во время мероприятия по сбору средств в начальной школе Laerskool Protearif, на котором присутствовали более тысячи человек. Очевидцы вспоминают, что замок стремительно взлетел в небо, когда ветром внезапно накрыло территорию. Один из детей не удержался внутри конструкции и упал, за ним – еще один. Присутствующие родители бросились под надувной батут, пытаясь амортизировать падение своих детей. Однако дети все равно получили травмы.
Надувной батут с детьми взлетел в небо в Южной Африке: смотрите видео
Пострадавших учеников экстренно госпитализировали. Один из них получил перелом черепа, другой – сломал руку. Обоих детей впоследствии выписали из больницы: первого через три дня, второго – в тот же день. Оба ребенка получают консультацию по вопросам травм.
Директор школы Деон Лоуренс отказался от комментариев, но заявление на сайте школы в Facebook подтвердило, что двух учеников срочно доставили в ближайшее отделение неотложной помощи.
Мы очень благодарим вас за положительную поддержку, помощь и молитвы,
– говорится в сообщении.
В школе сообщили, что ведется официальное расследование инцидента, все детали передали Министерству образования.
Трагедия напомнила подобный случай 2021 года в Австралии, где шестеро детей погибли после подъема батута в воздух.
Расследование, проведенное австралийским журналом "Journal of Paediatric & Child Health" после трагедии, собрало данные об инцидентах со всего мира на основе сообщений в прессе. Оказалось, что между 2000 и 2022 годами на надувных батутах, взлетающих, погибло 28 детей и получили травмы 484 человека, треть из этого произошла в Китае.