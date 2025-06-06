В ЮАР надувной замок с детьми взлетел в воздух на 12 метров: жуткое видео

Трагедия произошла в школе в Крюгерсдорпе, Южная Африка. Неожиданный порыв ветра поднял надувной замок в воздух, на котором играли дети.

Двое детей упали и получили травмы, обоих госпитализировали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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В Южной Африке в небо взлетел надувной замок, на котором играли дети

По сообщениям местных СМИ, конструкция поднялась на высоту около 12 метров, в результате чего двое учеников выпали из нее прямо в толпу присутствующих на школьном празднике.

Инцидент произошел во время мероприятия по сбору средств в начальной школе Laerskool Protearif, на котором присутствовали более тысячи человек. Очевидцы вспоминают, что замок стремительно взлетел в небо, когда ветром внезапно накрыло территорию. Один из детей не удержался внутри конструкции и упал, за ним – еще один. Присутствующие родители бросились под надувной батут, пытаясь амортизировать падение своих детей. Однако дети все равно получили травмы.

Надувной батут с детьми взлетел в небо в Южной Африке: смотрите видео

Пострадавших учеников экстренно госпитализировали. Один из них получил перелом черепа, другой – сломал руку. Обоих детей впоследствии выписали из больницы: первого через три дня, второго – в тот же день. Оба ребенка получают консультацию по вопросам травм.

Директор школы Деон Лоуренс отказался от комментариев, но заявление на сайте школы в Facebook подтвердило, что двух учеников срочно доставили в ближайшее отделение неотложной помощи.

Мы очень благодарим вас за положительную поддержку, помощь и молитвы,

– говорится в сообщении.

В школе сообщили, что ведется официальное расследование инцидента, все детали передали Министерству образования.

Трагедия напомнила подобный случай 2021 года в Австралии, где шестеро детей погибли после подъема батута в воздух.

Расследование, проведенное австралийским журналом "Journal of Paediatric & Child Health" после трагедии, собрало данные об инцидентах со всего мира на основе сообщений в прессе. Оказалось, что между 2000 и 2022 годами на надувных батутах, взлетающих, погибло 28 детей и получили травмы 484 человека, треть из этого произошла в Китае.