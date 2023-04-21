Власти ЮАР обсуждают выход из Римского устава: все из-за возможного визита Путина

В правительстве ЮАР продолжаются споры по выходу из Римского устава. Это связано с возможным визитом российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечают, что национальный исполнительный комитет Африканского национального конгресса начал 21 апреля четырехдневное заседание, на котором планирует продолжить ранее начатые дискуссии о том, должна ли ЮАР выйти из Римского устава – договора, основанного МКС.

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Все из-за возможного визита Путина

Отметим, что, будучи его участником, правительство может быть обязано арестовать Путина по ордеру на арест, выданному судом в марте, если он примет приглашение посетить саммит БРИКС в Южной Африке в августе.

"Мы занимаемся вопросами участия Южной Африки в МКС. Вполне возможно, что в конце концов мы решим остаться, но с точки зрения последнего NEC это некоторые из нерешенных вопросов, которые мы должны решить", - заявил генеральный секретарь АНК Фикиле Мбалула.

Подобные случаи

ЮАР вызвала международную критику в 2015 году, когда отказалась выполнить ордер МКС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, когда он присутствовал на саммите Африканского союза в этой стране.

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума предложил выйти из МКС в 2016 году, но позже этого плана отказались.

В настоящее время правительство получает юридические консультации о том, как поступить с ордером на арест Путина.

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