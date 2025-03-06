Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Korea Herald и RTHK.

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Что известно о ситуации

Так, указывается, что истребитель случайно сбросил несколько бомб на село в Почхоне в четверг, повредив несколько зданий.

Представитель пожарной службы сказал, что из восьми раненых четверо получили серьезные травмы. Семь домов, в том числе здание церкви, были повреждены, хотя власти еще не полностью оценили масштабы разрушений.

Военно-воздушные силы Южной Кореи подтвердили, что во время боевых стрельб, которые проводились в рамках учений Freedom Shield 2025, ежегодных военных учений между южнокорейскими и американскими военными, истребитель KF-16 ошибочно выпустил восемь бомб MK-82 за пределами назначенного полигона вблизи тренировочного полигона Seungjin в Почхоне.

Почхон расположен через 40 километров от Сеула вблизи милитаризованной линии на границе с КНДР.