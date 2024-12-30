В результате трагедии погибли 179 человек, выжили только 2 бортпроводников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Авария стала самой страшной авиакатастрофой в Южной Корее.

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Что известно о расследовании авиакатастрофы

Следователи, которые выясняют причины авиакатастрофы, сосредоточатся на ударе птицы и необычном отказе шасси в последние минуты рокового полета. Несмотря на почти полное уничтожение самолета, эксперты смогут получить ценные данные для реконструкции события.

Ключевыми станут показания двух бортовых устройств, которые уже извлекли из-под обломков. Одно из них повреждено, поэтому его анализ может потребовать дополнительного времени.

Bloomberg пишет, что катастрофа оставила несколько необычных вопросов. Эксперты считают, что пока рано делать выводы о причинах произошедшего.

Столкновения с птицами в воздухе случаются нечасто и редко приводят к трагедиям, поскольку самолеты способны некоторое время работать на одном двигателе. Неизвестно также, почему не развернулись шасси, и связана ли эта неисправность с птичьим ударом, который обсуждали пилоты с диспетчерской башней перед посадкой.

Следователи будут изучать и ряд других факторов, в частности соблюдение персоналом авиалайнера инструкций по безопасности, меры аэропорта для предотвращения птичьих ударов и возможное отключение системы электроснабжения самолета перед катастрофой, сообщили представители министерства транспорта.

Объявлена проверка всей системы авиаперевозок страны

В понедельник, 30 декабря, у еще одного южнокорейского самолета возникла проблема после взлета. Это был Boeing 737-800 – аналогичный тому, что разбился 29 декабря.

Reuters сообщает, что после этого исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чой Санг Мок приказал провести экстренную проверку безопасности всей системы авиаперевозок страны.

Приоритетом сейчас является идентификация жертв, поддержка их семей и лечение двух пострадавших. "Еще до того, как будут обнародованы окончательные результаты, мы просим чиновников прозрачно раскрыть процесс расследования аварии и оперативно проинформировать семьи погибших", – заявил Чой на совещании в Сеуле.

Власти Южной Кореи объявили о специальной проверке всех самолетов Boeing 737-800, эксплуатируемых в стране. Кроме того, они обратились к компании Boeing и производителю двигателей с запросом об участии в расследовании.

Как только будет проведена ликвидация последствий аварии, министерство транспорта должно провести чрезвычайную проверку безопасности всей системы эксплуатации воздушных судов, чтобы предотвратить повторение авиакатастроф,

– сказал он.

Ранее 24 Канал сообщал, что Дэвид Лирмаунт, один из авиационных экспертов, убежден, что до столкновения с бетонной стеной в конце взлетно-посадочной полосы все было под контролем. "Если бы там не было стены, все были бы сейчас живы", – заявил он.