У результаті трагедії загинули 179 людей, вижило лише 2 бортпровідників. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Аварія стала найстрашнішою авіакатастрофою в Південній Кореї.

Дивіться також Майже дві сотні людей загинули: момент авіакатастрофи у Південній Кореї потрапив на відео

Що відомо про розслідування авіакатастрофи

Слідчі, які з'ясовують причини авіакатастрофи, зосередяться на ударі птаха і незвичайній відмові шасі в останні хвилини фатального польоту. Попри майже повне знищення літака, експерти зможуть отримати цінні дані для реконструкції події.

Ключовими стануть показання двох бортових пристроїв, які вже витягли з-під уламків. Один із них пошкоджений, тому його аналіз може потребувати додаткового часу.

Bloomberg пише, що катастрофа залишила кілька незвичайних питань. Експерти вважають, що поки зарано робити висновки про причини події.

Зіткнення з птахами в повітрі трапляються нечасто і рідко призводять до трагедій, оскільки літаки здатні деякий час працювати на одному двигуні. Невідомо також, чому не розгорнулися шасі, та чи пов’язана ця несправність із пташиним ударом, який обговорювали пілоти з диспетчерською вежею перед посадкою.

Слідчі вивчатимуть і низку інших факторів, зокрема дотримання персоналом авіалайнера інструкцій з безпеки, заходи аеропорту для запобігання пташиним ударам і можливе відключення системи електропостачання літака перед катастрофою, повідомили представники міністерства транспорту.

Оголошено перевірку всієї системи авіаперевезень країни

У понеділок, 30 грудня, у ще одного південнокорейського літака виникла проблема після зльоту. Це був Boeing 737-800 – аналогічний тому, що розбився 29 грудня.

Reuters повідомляє, що після цього виконувач обов’язків президента Південної Кореї Чой Санг Мок наказав провести екстрену перевірку безпеки всієї системи авіаперевезень країни.

Пріоритетом зараз є ідентифікація жертв, підтримка їхніх родин та лікування двох постраждалих. "Ще до того, як будуть оприлюднені остаточні результати, ми просимо чиновників прозоро розкрити процес розслідування аварії та оперативно поінформувати сім'ї загиблих", – заявив Чой на нараді в Сеулі.

Влада Південної Кореї оголосила про спеціальну перевірку всіх літаків Boeing 737-800, що експлуатуються в країні. Окрім того, вона звернулася до компанії Boeing та виробника двигунів із запитом про участь у розслідуванні.

Як тільки буде проведено ліквідацію наслідків аварії, міністерство транспорту має провести надзвичайну перевірку безпеки всієї системи експлуатації повітряних суден, щоб запобігти повторенню авіакатастроф,

– сказав він.

Раніше 24 Канал повідомляв, що Девід Лірмаунт, один з авіаційних експертів, переконаний, що до зіткнення з бетонною стіною наприкінці злітно-посадкової смуги все було під контролем. "Якби там не було стіни, всі були б зараз живі", – заявив він.