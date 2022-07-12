В оккупированной Кадиевке снова пылает российская техника, – Братчук

Украинские военные снова нанесли удары российским захватчикам в оккупированной Кадиевке. 12 июля там горят 3 скопления вражеской техники.

В Кадиевке Луганской области теперь "пылает" чуть ли не через день. Украинские защитники поражают вражескую технику, которую россияне успели накопить в деревне за 8 лет оккупации.

Интересно Создали новый мем: оккупанты врут, что в Новой Каховке "детонирует селитра", а не боекомплект

Утром в оккупированной Кадиевке высокоточно отработали по скоплению техники россиян возле местной школы. Горят 3 разных скопления техники,

– рассказал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он также опубликовал фотографии с места происшествия. На кадрах видно, как густой дым поднимается в небо, а место удара горит огнем.



В Кадиевке снова пылает скопление российской техники / Фото Сергея Братчука

Заметим, в ВСУ пока не подтверждали информацию об ударе по российской технике в Кадиевке.

Последние новости из оккупированной Кадиевки

Ночью на 9 июля жители города услышали серию взрывов. От мощного пожара небо приобрело оранжевый цвет. Вероятно, это взрывались российские боеприпасы.

По данным источников 24 канала в разведке, ночью на 5 июля в Кадиевке накрыли вражеский состав с боекомплектами. Взорвалось оружие не менее 2 часов. Заметим, что этот состав был одним из основных по поставке снарядов в направлении Попасна – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

Горел склад русских боеприпасов в Кадиевке и ночью на 1 июля. Тогда СМИ писали, что пожар спровоцировало попадание украинской ракеты.

Это может вас заинтересовать – у оккупантов паника из-за ударов по складам на Херсонщине: видео