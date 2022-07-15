Искрит, горит и взрывается: в оккупированной Кадиевке – снова "хлопок"

Во временно оккупированном городе Кадиевка местные жители снова сообщают о взрывах. Вероятно, там пылают склады российских оккупантов.

Ведь на видео в телеграмм-каналах российских оккупантов слышно, как детонируют боеприпасы. Взрывы раздались в ночь на 15 июля.

Заметьте В оккупированной Кадиевке снова пылает российская техника, – Братчук

В Кадиевке снова слышны взрывы

Информацию о взрывах сообщили местные жители. Также они опубликовали видео, на которых видно, как горят боеприпасы россиян.

На кадрах из Кадиевки жители комментируют происходящее. Более того, откровенно смеются над фейком россиян о том, что якобы взрывается селитра. Именно ето они говорили о взрывах боеприпасов в Новой Каховке.



В Кадиевке что-то так взрывается, аж искрится / Фото из сосетей местных жителей



Дым виднеется в жилых кварталах / Фото из сосетей местных жителей



Взрывы раздались в оккупированной Кадиевке / Фото из сосетей местных жителей

Стоит отметить, что Вооруженные Силы Украины официально не подтвердили, что это они ударили по российским складам оружия. Российские же оккупанты могут прибегать к провокациям.

Кратко о последних взрывах в Кадиевке

12 июля российские оккупанты в Кадиевке на Луганщине 3 скопления вражеской техники. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук тогда пояснил, что в оккупированной Кадиевке высокоточно отработали по скоплению техники россиян возле местной школы.

Ночью против 9 июля в городе также были взрывы. Вероятно, взрывались также склады оккупантов. Местные жители написали, что снаряды взрываются, во все стороны летит.

5 июля украинская разведка сообщила 24 каналу, что в городе ВСУ взорвали важный военный состав врага. Тогда боекомплекты взрывались более двух часов.

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