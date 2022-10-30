Журналисты Financial Times провели расследование и на примере одного судна показали, как Россия торгует краденым украинским зерном. Речь идет о зерне, которое россияне украли на оккупированной территории Запорожской области.

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Россия перевезла украденное зерно из Бердянска в Турцию

Сообщается, что россияне создали в оккупированном Бердянске так называемую структуру "Государственный зерновой оператор", которую возглавил бизнесмен из Санкт-Петербурга Никита Бусел.

Эта компания не зарегистрирована ни в Украине, ни в России. Она должна была формировать "государственный фонд зерна", однако на самом деле перепродает украденное зерно. Именно один из грузов, проданных этой структурой, отследили журналисты Financial Times.

Для экспорта партии зерна было обнаружено судно Pawell. Судно, как сообщается в сообщении, принадлежит, вероятно, фиктивной британской компании Pawell Shipping Co LLP LLPCo.

Россия перевезла в Турцию 2675 тонн украинской пшеницы

31 июля Pawell стал на якорь в Керченском проливе, а уже через 10 дней, когда в Бердянске подготовили груз, судно внезапно отключило транспондер. Таким образом, оно исчезло с радаров и отправилось в направлении порта Бердянска.

На Pawell загрузили 2675 тонн пшеницы, после чего судно вернулось в Керченский пролив и включило транспондер.

Там россияне подготовили фиктивный пакет документов, свидетельствующий о том, что пшеницу якобы загрузили в российском порту Кавказ, расположенном в Керченском проливе, а не в Бердянске.

Российский бизнесмен Игорь Пожидаев в комментарии Financial Times цинично уверял, что зерно не имеет отношения к Украине. Он заявил, что якобы есть все документы, свидетельствующие, что зерно российское.

Судно с краденым зерном исчезло с радаров

Financial Times пишет, что все "параллельные" документы вносятся в российские базы, поэтому у таможенников иностранных государств нет особых оснований сомневаться в легальности груза.

С такими документами судно отправилось в сторону Турции. Судно Pawell не смогло с первой попытки разгрузиться в порту Самсун, после чего снова отключило транспондер. Сообщается, что когда судно увидели в следующий раз – оно уже было пустым.

Конечным пунктом назначения 26 сентября был восточнотурецкий порт Хопа.

Стоит отметить, что Россия ворует украинское зерно на фоне выхода из зернового соглашения. В Кремле заявили, что прекращают участие в зерновом соглашении из-за взрывов в Севастополе.

30 октября стороны зернового соглашения не смогли договориться о движении сухогрузов по морскому гуманитарному коридору. Следовательно, более 10 судов оказались заблокированными.

В Украине требуют отреагировать на шантаж Кремля и заявляют, что Россия блокирует зерновой коридор под надуманным предлогом. Известно, что в настоящее время Россия блокирует 2 миллиона тонн зерна на 176 судах.

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