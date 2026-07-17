Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Как изменилась ситуация на линии фронта?

Российские войска 15–16 июля продолжали наступательные действия на севере Сумской области, однако успеха не добились.

В то же время российские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные кадры от 16 июля указывают, что оккупанты продвинулись к западу от Травянского водохранилища, расположенного к северо-востоку от Харькова.

На Великобурлукском направлении российские войска также продолжали ограниченные наступательные действия 15–16 июля, однако без успеха. Аналогичная ситуация наблюдалась на Купянском и Боровском направлениях.

По оценке украинских военных, российская армия усиливает наступательные действия на Славянском направлении. Один из офицеров сообщил, что если весной 2026 года россияне совершали по пять–семь штурмов в сутки, то теперь их количество возросло до 22–26 атак ежедневно. По его словам, оккупанты продолжают наступать небольшими группами и осуществляют атаки с помощью моторизованной техники или пехоты.

В то же время российские удары управляемыми авиабомбами и беспилотниками существенно затрудняют украинскую логистику как в тылу, так и непосредственно на линии фронта. Преимущество России в применении управляемых авиабомб также остается ощутимым.

В ответ украинские операторы дронов с оптоволоконным управлением наносят удары по российским расчетам беспилотников, артиллерии, пехоте и танкам.

На Добропольском направлении российские войска 15–16 июля также вели наступательные действия, однако продвинуться не смогли.

Аналитики проанализировали ситуацию на фронте / Карты ISW

На Покровском направлении российские войска продолжали попытки проникновения небольшими группами. Геолокационные данные от 16 июля показывают, что Силы обороны нанесли удар по российской позиции к северу от Белицкого после очередной попытки такого проникновения.

На Новопавловском, Гуляйпольском и Херсонском направлениях существенных изменений не зафиксировано.

В то же время украинские силы недавно продвинулись на Александровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 16 июля, свидетельствуют, что украинские военные заняли позиции в центральной части Андреевки-Клевцового к северо-востоку от Александровки. По оценке аналитиков, они, вероятно, провели зачистку населенного пункта от российских диверсантов.

Что происходит в районе Константиновки?

В районе Константиновки и Дружковки российские войска, как и ранее, отдают предпочтение проникновению небольшими группами вместо механизированных штурмов.

Командир украинского батальона беспилотных систем, действующего на этом направлении, отметил, что российские войска начали перенимать отдельные успешные украинские тактические решения и быстро масштабируют их. По его словам, если раньше российское командование полагалось преимущественно на жесткую дисциплину и принуждение, то теперь все чаще привлекает профессиональных технических специалистов, которые помогают быстро адаптировать личный состав к современным условиям ведения войны.

Российские войска также усиливают удары по гражданским объектам в прифронтовом тылу в районе Константиновки и Дружковки.

Представитель украинской бригады сообщил, что оккупанты активнее применяют FPV-дроны для атак на гражданских лиц, эвакуирующихся пешком в направлении Дружковки.

В Константиновке продолжаются бои / Карта ISW