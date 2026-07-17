Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Як змінилася ситуація на лінії фронту?

Російські війська 15 – 16 липня продовжували наступальні дії на півночі Сумської області, однак успіху не мали.

Водночас російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні кадри від 16 липня вказують, що окупанти просунулися на захід від Трав'янського водосховища, що на північному сході від Харкова.

На Великобурлуцькому напрямку російські війська також продовжували обмежені наступальні дії 15 – 16 липня, однак без успіху. Аналогічна ситуація спостерігалася на Куп'янському та Борівському напрямках.

За оцінкою українських військових, російська армія посилює наступальні дії на Слов'янському напрямку. Один з офіцерів повідомив, що якщо навесні 2026 року росіяни здійснювали по п'ять – сім штурмів на добу, то тепер їхня кількість зросла до 22 – 26 атак щодня. За його словами, окупанти продовжують наступати невеликими групами та здійснюють атаки за допомогою моторизованої техніки або піхоти.

Водночас російські удари керованими авіабомбами та безпілотниками суттєво ускладнюють українську логістику як у тилу, так і безпосередньо на лінії фронту. Перевага Росії у застосуванні керованих авіабомб також залишається відчутною.

У відповідь українські оператори дронів на оптоволоконному управлінні завдають ударів по російських розрахунках безпілотників, артилерії, піхоті та танках.

На Добропільському напрямку російські війська 15 – 16 липня також вели наступальні дії, однак просунутися не змогли.

Аналітики проаналізували ситуацію на фронті / Карти ISW

На Покровському напрямку російські війська продовжували спроби проникнення малими групами. Геолокаційні матеріали від 16 липня демонструють, що Сили оборони уразили російську позицію на північ від Білицького після чергової спроби такого проникнення.

На Новопавлівському, Гуляйпільському та Херсонському напрямках суттєвих змін не зафіксували.

Водночас українські сили нещодавно просунулися на Олександрівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 липня, свідчать, що українські військові зайняли позиції в центральній частині Андріївки-Клевцового на північний схід від Олександрівки. За оцінкою аналітиків, вони, ймовірно, провели зачистку населеного пункту від російських диверсантів.

Що відбувається в районі Костянтинівки?

У районі Костянтинівки та Дружківки російські війська, як і раніше, віддають перевагу проникненню невеликими групами замість механізованих штурмів.

Командир українського батальйону безпілотних систем, який діє на цьому напрямку, зазначив, що російські війська почали переймати окремі успішні українські тактичні рішення та швидко масштабують їх. За його словами, якщо раніше російське командування покладалося переважно на жорстку дисципліну та примус, то тепер дедалі більше залучає професійних технічних спеціалістів, які допомагають швидко адаптувати особовий склад до сучасних умов ведення війни.

Російські війська також посилюють удари по цивільних об'єктах у прифронтовому тилу в районі Костянтинівки та Дружківки.

Речник української бригади повідомив, що окупанти активніше застосовують FPV-дрони для атак на цивільних, які евакуюються пішки у напрямку Дружківки.

У Костянтинівці тривають бої / Карта ISW