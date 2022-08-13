Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, если отрезать от такого сотрудничества китайские или индийские компании и не дать им возможности работать на обогащение ВПК россии, то оккупанты не смогут найти альтернативы тем поставкам, которые у них были.

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По словам Мусиенко, ключ ко всему – это Китай и Северная Корея, которые являются главными поставщиками в россию сегодня. Конечно, они осуществляют такие поставки под видом разных товаров двойного назначения, но мы понимаем, о чем идет речь.

Александр Мусиенко директор Центра военно-правовых исследований Если в предыдущие годы россия достаточно активно занималась изготовлением танков и могла модернизировать сотни единиц, то сейчас эти объемы стали значительно скромнее.

Такие заводы, как "алмаз" – именно они производят ракеты типа "калибр", то на сегодняшний день нарекание завода в том, что они могут изготовить 2-3 ракеты в месяц, говорит специалист. По его словам, все это из-за того, что заканчиваются запасы комплектующих деталей. Раньше, тот самый "алмаз" мог производить по 15-25 калибров.

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