Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, якщо відрізати від такої співпраці китайські чи індійські компанії і не дати їм можливості працювати на збагачення ВПК росії, то окупанти не зможуть знайти альтернативи до тих постачань, які у них були.

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За словами Мусієнка, ключ до всього – це Китай та Північна Корея, які є головними постачальниками у росію сьогодні. Звичайно, вони здійснюють такі поставки під видом різних товарів подвійного призначення, але ми розуміємо, про що йдеться.

Олександр Мусієнко директор Центру військово-правових досліджень Якщо у попередні роки росія досить активно займалась виготовленням танків та могла модернізовувати сотні одиниць, то зараз ці об'єми стали значно скромнішими.

Такі заводи, як "алмаз" – саме вони виготовляють ракети типу "калібр", то на сьогодні нарікання заводу у тому, що вони можуть виготовити 2-3 ракети на місяць, каже фахівець. За його словами, все це через те, що закінчуються запаси комплектуючих деталей. Раніше, той самий "алмаз" міг виготовляти по 15-25 калібрів.

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