В нескольких областях ввели почасовые отключения: начнут уже ночью

В Украине по состоянию на 3 ноября ввели почасовые отключения света. Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети.

В Укрэнерго подчеркнули, что нагрузка существенно выросла из-за повреждений от российских обстрелов, а также – из-за сезонного снижения температуры. Людей призывали поделиться этой информацией со всеми, кто не пользуется социальными сетями.

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Напомним, графики почасовых отключений (ГБО) предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию. Предоставить информацию о сроках отключения именно вашей улицы или района – обязанность местного оператора распределительных сетей,

– говорится в сообщении.

Когда будут отключать свет

С 00:00 до 24:00 графики почасовых отключений будут действовать в следующих областях:

Днепропетровской;

Кировоградской;

Запорожский;

Сумской;

Харьковской;

Полтавской.

С 07:00 до 22:00 в:

Киеве;

Киевской области;

Черниговской области;

Черкасской области;

в Житомирской области.

В ДТЭК заявили о необходимости импорта

Дмитрий Сахарук – исполнительный директор ДТЭК – заявил, что Украина не сможет пройти зиму 2022-2023 без импорта угля или электроэнергии.

"Если сейчас восстановятся все электростанции или большинство из них (некоторые станции не поднимутся) и начнут работать как до массированных обстрелов, уголь будет быстро срабатываться. В стране дефицит угля", – заявил Сахарук.

Поэтому есть 2 варианта:

импортировать уголь;

покупать у Европы электроэнергию

В Украине – повреждено почти 40% энергетической инфраструктуры

Владимир Зеленский во время встречи с Кадри Симсон – комиссаром Европейского Союза по энергетике – сообщил, что российские захватчики повредили в Украине почти 40% энергетической инфраструктуры. В частности, речь идет о ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

Зеленский отметил важность создания так называемого "экономического Рамштайна".

По словам украинского лидера, вопрос энергетики сегодня идет рядом с финансовым кризисом и дефицитом оружия, поэтому должна быть создана такая площадка.

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