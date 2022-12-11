Где самый большой дефицит электроэнергии: Зеленский назвал регионы

Дефицит электроэнергии наблюдается почти во всех регионах нашего государства. Однако есть те области, которые пострадали больше всего во время массированных атак, – о них упомянул президент в своем обращении.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видео обращении за 10 декабря констатировал, что энергосистема далека от нормального состояния. Наибольший дефицит электроэнергии наблюдается в столице и области и в других семи регионах.

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Список "дефицитных регионов"

По словам президента, с аварийными и стабилизационными отключениями сталкиваются больше всего жители Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой областей и города Киева.

В то же время, глава государства подчеркнул, что отсутствие массированных ракетных ударов определенное время не означает отсутствие проблем. Важно помнить, что почти каждый день в разных регионах происходят обстрелы, атаки ракетами и дронами – оккупанты постоянно попадают в энергообъекты. Собственно, из-за потерь в системе приходится сбавлять лимиты.

Очень тяжело дается и восстановление. Но энергетики и коммунальщики делают действительно героические вещи, за недели восстанавливая то, что вообще требовало бы месяцев работы,

– сказал президент.

Особенно сложная ситуация в Одесской области

В своем обращении Владимир Зеленский также упомянул об Одессе, в которой по состоянию на 22:00 10 декабря. более 1,5 миллионов жителей находятся без света. Следует заметить, что россияне за ночь выпустили по региону 15 дронов-камикадзе иранского производства и пострадала энергосистема.

К этой теме следует сказать, что социальными сетями начинает разноситься "измена" о том, что света в Одессе и области может не быть 2 – 3 месяца. Однако спикер Одесской ОВА Братчук отметил, делают это интерпретаторы, которые слишком "свободно толкуют" заявления местных властей. За них уже взялись правоохранительные органы.