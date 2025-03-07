Пока США ограничивают Украину в защите: на какие радикальные шаги должен решиться ЕС

Сейчас Украине необходимы решительные шаги со стороны партнеров для того, чтобы эффективно защититься от России. Приостановка военной помощи со стороны США требует от них реальных действий для поддержки обороноспособности Украины.

Политический эксперт и доктор философии Андрей Городницкий в эфире 24 Канала отметил, что Украине нужны договоры, которые должны поддерживать инвестиционную деятельность в стране. В частности, нужны конкретные инвестиции в ОПК.

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Ведь Дональд Трамп и в дальнейшем будет тормозить те или иные поставки вооружения.

"Почему мы сейчас не разрабатываем свою систему оповещений, обработки секретных данных, то есть на уровне ЕС? Это очень важно. Мы только слышим заявления министров иностранных дел о том, что Франция может оказать нам поддержку. Но это же только очень общие слова", – сказал Андрей Городницкий.

Что поможет Украине

Он добавил, что украинские заводы, которые производят оружие, должны быть профинансированы. В будущем Украина может продавать на международной арене различное вооружение.

Как это делает, кстати, Россия напрямую – она гораздо лучше себя чувствует. Например, на выставке в Саудовской Аравии был огромный стенд с дронов, где были надписи о том, что эти дроны испытаны в Украине в прямых боевых действиях,

– сказал Андрей Городницкий.

Он отметил, что Украина может зарабатывать десятки миллиардов долларов, продавая вооружение. Так она будет чувствовать себя субъектом на международной арене. Кроме того, во время недавних саммитов Городницкий отметил, что европейцы так и не отказались от нефти и газа из России.

В настоящее время ЕС продолжает закупку нефти и газа в России. В прошлом году было закуплено на уровне 23 миллиардов евро, а помощи Украине предоставлено на 18 миллиардов евро.

"Они гораздо больше закупают, чем дают поддержки Украине. Я не услышал адекватных действий. И, кстати, о том, что они должны организовать план стратегического отказа от российских энергоносителей, а он должен был быть еще расписан в ноябре прошлого года. Дедлайн постоянно переносится. Это абсурдно, потому что США ограничивают нас в защите наших жизней", – сказал Городницкий.

Почему Европа не принимает радикальных решений

Он добавил, что Европейский Союз не делает более радикальных шагов для того, чтобы обеспечить Украину тем стратегическим вооружением, которое, например, сейчас США не могут поставлять.

У нас есть, например, системы ПВО, такие как Iris-T или SAMP/T, которые могут заменить системы Patriot. Но мы не видим, чтобы в этом направлении делали серьезные шаги для улучшения ситуации. В производстве, например, противовоздушных ракет для этих систем,

– отметил Городницкий.

Он отметил, что за прошлый год было произведено лишь 50 ракет, а для системы Patriot производится примерно 500 ракет.

Он добавил, что считает, что торможение Европы связано с тайным давлением из Белого дома, который может заявить, что Европу ограничат в финансировании, поставке энергоносителей или в вопросах безопасности гарантий. Потому что Европейский Союз больше всего боится, что США полностью выведут свои контингенты с их территории и запретят им использовать самолеты, например, техническое обслуживание.