Посол рассказал о состоянии 2 украинцев, пострадавших в Турции: еще одну женщину ищут

Информация о двух погибших украинцах в Турции, к счастью, не подтвердилась. Их вытащили из-под завалов, это была мама с ребенком.

Мама сейчас находится в больнице, а ребенок – на попечении родственников. Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

Кстати говоря Мощные землетрясения в Турции и Сирии: количество жертв возросло до более чем 7 800 человек

Выросло количество заявок о пропавших

Дипломат отметил, что это не исключает вероятность других жертв, поскольку количество погибших только растет. По состоянию на утро 8 февраля землетрясения в Турции и Сирии унесли жизни более 7 800 человек.

Количество заявок о поиске пропавших украинцев возросло. Сейчас 38 подтвержденных контактов, то есть людей нашли, а 24 заявки прорабатывают – ищут. Утром была информация об украинке, которая, вероятно, находится под завалами. Дипломаты связались со спасательными службами, чтобы те выехали на место.

Помощь от Украины

Вчера в Турцию прибыли первые 2 самолета с украинскими спасателями. Еще одна колонна с украинскими чрезвычайнами уже в пути. Речь идет о 77 специалистах, а также об экипаже и кинологах.

Кроме людей Украина предоставляет 18 единиц техники для разбора завалов.

Что этому предшествовало