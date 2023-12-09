Не труп из холодильника, но очень устал: СМИ рассказали о состоянии Путина

Владимир Путин не часто бывает на людях. Российские журналисты проанализировали появление главы Кремля и его странное поведение на некоторых общественных мероприятиях.

Также с российским диктатором рядом ходят охранники, врачи и носители "ядерного чемодана". По данным журналистов, именно они проводят больше времени с Путиным.

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Возле Путина ходят врачи

Журналисты написали, что постоянными спутниками Владимира Путина являются врачи. Они ведь постоянно летали с ним. Так, на фото апреля 2019 года во время встречи Путина с Ким Чен Ином его сопровождали по меньшей мере несколько врачей. На одной из фотографий они видны. В частности, говорится о:

лоре Игоре Есакове (1 на фото)

онкологе Евгение Селиванове (3),

неврологе Романе Ротанковом (4).

Вторым на фото является хранитель "ядерного чемодана" Дмитрий Шумейко.



Врачи Путина, посещавшие с ним Китай / Фото "Проекта"

Диктатор жив, однако устал.

Журналисты рассказали, что Путин собирается идти на новые выборы очень уставшим. Также он странно себя ведет. В течение 2023 года диктатор публично находился на людях только 147 дней.

Остальное время он не уезжал за пределы своих резиденций, а на встречи к нему не приглашали ни журналистов, ни кого-либо, кроме приближенных чиновников и лояльных политиков,

– пишет издание.

Журналисты отмечают, что Владимир Путин провел на людях менее 5 месяцев из 12. Меньше всего он был виден в январе – только 7 дней.

Владимир Путин дежурит свои исчезновения в невероятной публичной активности. В частности, он 28 сентября провел сразу четыре важных публичных мероприятия, но шесть предыдущих дней – его не видел никто, кроме приближенных. Еще 29 сентября Путин также был на публике, однако четыре следующих дня (до 3 октября) его снова никто не видел.



Путин только 147 дней показывался публично / Фото "Проекта"

Встречи Путина в 2019 и 2023 годах / Фото "Проекта"

Кроме того, Путин ведет себя по-разному: однажды "уходит в народ", другой раз – пытается дистанцироваться. Так, в 43% случаев диктатор держит дистанцию. В частности, он:

на многих публичных мероприятиях находится фактически за забором от других. Такая ситуация была на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года;

на улице собеседники Путина стоят от него на расстоянии более 10 метров – за специально нарисованной красной чертой.



Путин в большинстве случаев дистанцировался от людей / Фото "Проекта"

Общается издалека и ведет себя странно

Владимир Путин с начала карантина не часто шел к людям. Но после мятежа Евгения Пригожина пошел к народу.

Но каждый раз было понятно, что президент делает только вынужденное исключение – совершив одиночный выход в люди, он сразу от всех прятался,

– написало издание.

Кроме того, люди верят в существование двойника Путина. Так, 5 апреля 2023 года в Кремле произошел конфуз, когда проходила церемония вручения верительных грамот иностранных послов. Там Путин упал в ступор. Ведь, выступив с речью, некоторое время не мог понять, будут ли послы к нему подходить и вручать те же верительные грамоты.

"От растерянности он явно не знал, что делать, и потому удивленно перебирал бумажки. Прийти на помощь президенту было некому – он стоял в одиночестве с одной стороны просторного Александровского зала Кремля, а послы вместе с главой МИД Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым – с другой. В отчаянии глава государства попытался тихо позвать Лаврова на помощь. Но, чтобы министр его услышал, понадобился микрофон. Поэтому все услышали президентский вопрос: "Все?". Получив от министра кивок, президент объявил о досрочном окончании мероприятия", – вспомнили журналисты.

Следует заметить, что в конце октября политолог Валерий Соловей и связанный с ним телеграм-канал написал, что якобы Путин умер, а его труп поместили в "морозильную камеру". Кроме того, вместо настоящего главы Кремля у людей выходит двойник.

Путин иногда идет в люди, часто – дистанцируется / Фото "Проекта"

"Поэтому история о труппе в холодильнике вызывала в соцсетях преимущественно насмешки. Зато в существование у главы государства двойника верят многие", – заверило издание.

Журналисты добавили, что Путин в начале третьего десятилетия во главе России сильно устал от своего народа. Настолько, что начал заниматься публичной работой, то есть своей основной деятельностью, только в случае особой необходимости.