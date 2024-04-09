В Каменском прогремели повторные взрывы: регион под атакой "Шахедов"

Российские военные запустили "Шахеды". Известно, что в Каменском в ночь на 9 апреля прогремел взрыв.

Враг продолжает терроризировать мирное население Украины. Известно, что поздно вечером российские захватчики запустили дроны-камикадзе. А уже после полуночи 9 апреля поступила информация о взрыве в Каменском.

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В 00:33 местные СМИ написали о том, что в Каменском слышен взрыв. Обратим внимание, что на данный момент в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Она связана с атакой дронами-камикадзе "Шахед".

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По состоянию на 00:42 воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях. Важно находиться в укрытиях во время воздушной тревоги в вашем регионе. Этот простой алгоритм действий может уберечь вам жизнь!

Обратим внимание, что о 00:58 местные СМИ сообщили о том, что в Каменском снова раздались взрывы. Призываем не покидать укрытий до отбоя. Вражеские "Шахеды" все еще летают в ряде областей.

Заметим, что также воздушную тревогу объявили для жителей Полтавской и Винницкой областей. Там сохраняется существование угрозы удара "Шахедами". Как отметили в Воздушных силах ВСУ, по состоянию на 01:24, ударные БПЛА летят в направлении Полтавы, Днепра и Кременчуга.

Уже в 01:25 воздушную тревогу также была объявлена в Одесской области. Там она тоже связана с атакой "Шахедов".