В Каменском российский беспилотник попал в жилую 9-этажку: горят квартиры

Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Днепропетровской области. Под ударом в ночь на 26 апреля оказался город Каменское.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Лысака, главу Днепропетровской ОВА. Больше информации он обещает предоставить уже утром 26 апреля.

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Горят квартиры

Лисак поделился первыми деталями о последствиях вражеской атаки. Российский дрон попал в жилую девятиэтажку. Из-за этого вспыхнули квартиры.

По словам чиновника, все службы на местах. По предварительной информации, три человека пострадали в результате атаки. Среди них – ребенок.