На Брянщине, где расположен крупный арсенал, прогремели взрывы
В Брянской области выдалась неспокойная ночь на 19 ноября. Объявили о ракетной опасности, после чего в регионе слышали громкие взрывы и видели пожар.
О том, что ракеты устроили "фейерверк" на Брянщине информирует 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы. В соцсетях оккупантов даже обнародовали видео, где якобы видно прилет и то, как вспыхнул пожар.
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Взрыв слышали в Карачеве
Наиболее мощный взрыв слышали в городе Карачев. Более того, за одним взрывом последовали и другие. Также местные жители могут наблюдать за большим огненным заревом.
Отметим, что вероятно, говорится об арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления вражеского минобороны. На него уже наведывался "хлопок" 5 октября. Тогда блестяще сработали подразделения Сил беспилотных систем и другие составляющие Сил обороны.
По предварительным данным, тогда в арсенале хранили управляемые авиационные бомбы, которыми Россия терроризирует украинские города. Также в воздух взлетели боеприпасы, которые оккупантам передала Северная Корея.
Смотрите на карте, где расположен город Карачев: