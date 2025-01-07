С горы в Карпатах сошла снежная лавина

С горы Брескул в Карпатах 6 января сошла снежная лавина. Спасатели просят туристов воздержаться от походов в горы.

По информации синоптиков Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии лавина сошла с восточного склона горы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Какие последствия схода лавины

Как сообщают синоптики, с горы Брескул сошла лавина метельного снега объемом 1280 метров кубических. Пострадавших и травмированных в результате этого нет.

Заметим, что вечером 6 января спасатели предупредили о шторме в Карпатах и настоятельно призвали туристов не ходить в горы. Ночью и утром 7 января порывы ветра на Прикарпатье достигали 17 – 22 метра в секунду, в Карпатах – до 25 метров в секунду.

В то же время на высокогорье Карпат порывы ветра увеличились до 40 метров в секунду. Там объявили второй (оранжевый) уровень опасности.

В ГСЧС также отметили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта.