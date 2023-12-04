Мороз до 15 градусов и метель: погода в Карпатах значительно ухудшилась

В Карпатах сегодня свирепствует настоящая зима. Несмотря на то, что календарно она только началась, в горах она уже успела заявить о себе морозами. Кроме метели, там значительно похолодало, температурные показатели снизились до 15 градусов мороза.

Из-за того, что на высокогорье свирепствует метель, видимость упала почти до нуля. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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На 07:55, 4 декабря на горе Поп Иван Черногорский облачно. Видимость ограничена.Ветер юго-западный 5 – 6 метров в секунду, температура воздуха минус 15 градусов,

– говорится в сообщении спасательного поста.

На опубликованном фото с вершины из-за снежной вьюги почти ничего не видно, обсерватория едва просматривается.



Видимость на горе Поп Иван нулевая / Фото с фейсбук страницы спасательного поста

В ГСЧС тоже предупредили, что на горе Поп Иван Черногорский сегодня утром облачно, видимость ограничена. Спасатели попросили учитывать погодные условия, отправляясь в горы.

В то же время, по данным Укргидрометцентра, снеголавинная опасность на следующие двое суток умеренная – 2 уровень.

Поп Иван Черногорский является одной из самых высоких вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Перед выходными спасатели предупреждали о возможно сход лавин в украинских Карпатах. Украинцы просили отложить походы в горы.

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