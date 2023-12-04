Через те, що на високогір'ї лютує завірюха, видимість впала майже до нуля. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
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Станом на 07:55, 4 грудня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Видимість обмежена.Вітер південно-західній 5 – 6 метрів за секунду, температура повітря мінус 15 градусів,
– йдеться в повідомленні рятувального посту.
На опублікованому фото з вершини через сніжну завію майже нічого не видно, обсерваторія ледь проглядається.
Видимість на горі Піп Іван нульова / Фото з фейсбук сторінки рятувального поста
У ДСНС теж попередили, на горі Піп Іван Чорногірський сьогодні зранку хмарно, видимість обмежена. Рятувальники попросили враховувати погодні умови, вирушаючи в гори.
Водночас, за даними Укргідрометцентру, сніголавинна небезпека на наступні дві доби помірна – 2 рівень.
Погода в Україні
- За прогнозами синоптиків, тиждень в Україні почнеться з різкого і істотного похолодання. Температура впаде по всій країні. у багатьох областях морози будуть навіть вдень.
- Опади при цьому відступлять – сьогодні в Україні домінуватиме невелика хмарність.