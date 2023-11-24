Настоящая зима: в Карпатах падает снег, температура опустилась до 9 градусов мороза

Пока в некоторых регионах Украины бушует сильный ветер, в Карпатах настоящая зима. В частности, там сильный снег и густой туман.

Температура воздуха опустилась до 9 градусов мороза. Кстати, из-за мощного ветра на Львовщине 74 населенных пункта без света.

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Какая погода в Карпатах

По состоянию на 08:15 24 ноября 2023 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 20 метров), ветер юго-западный, 10 метров в секунду,

– рассказал Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Они добавили, что температура воздуха 9 градусов мороза, что на 1 градус меньше, чем 23 ноября. Там падает снег.



В Карпатах снег / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Кстати, накануне на горе Поп Иван Черногорский на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей также было облачно, ветер достигал 13 метров в секунду. Однако 23 ноября там не снежило.



Погода на горе Поп Иван 23 ноября 2023 года / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Когда ждать интенсивного снегопада в Украине