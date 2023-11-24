Настоящая зима: в Карпатах падает снег, температура опустилась до 9 градусов мороза
Пока в некоторых регионах Украины бушует сильный ветер, в Карпатах настоящая зима. В частности, там сильный снег и густой туман.
Температура воздуха опустилась до 9 градусов мороза. Кстати, из-за мощного ветра на Львовщине 74 населенных пункта без света.
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Какая погода в Карпатах
По состоянию на 08:15 24 ноября 2023 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 20 метров), ветер юго-западный, 10 метров в секунду,
– рассказал Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Они добавили, что температура воздуха 9 градусов мороза, что на 1 градус меньше, чем 23 ноября. Там падает снег.
В Карпатах снег / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста
Кстати, накануне на горе Поп Иван Черногорский на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей также было облачно, ветер достигал 13 метров в секунду. Однако 23 ноября там не снежило.
Погода на горе Поп Иван 23 ноября 2023 года / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста
Когда ждать интенсивного снегопада в Украине
- До конца этой недели в Украине может снова усилиться непогода. Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что 26 ноября есть вероятность нового циклона с юго-запада.
- То есть, уже в воскресенье, 26 ноября, могут быть интенсивные осадки в виде снега на правобережной части с температурой ночью и днем 1 – 7 градусов мороза.
- По словам синоптика, на Левобережье прогнозируется дождь. Подробнее о похолодании в Украине – читайте по ссылке.