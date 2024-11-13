"По-зимнему": в Карпатах ударил мороз -9, Поп Иван в снегу

В Украину идет настоящая зима. Как и всегда, первым ее встречает высокогорный Поп Иван.

24 Канал собрал детали о ситуации на высокогорье Карпат. К слову, для Запада Украины синоптики выложили предупреждение о I уровне опасности.

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В Карпатах сильный мороз

На 7:30 13 ноября на горе Поп Иван облачно, видимость ограничена. Ветер южный 8 – 10 метров в секунду, температура воздуха -9 градусов,

– написали спасатели Ивано-Франковской области.

В девять утра в урочище Заросляк возле Ворохты было несколько теплее – 4 градуса мороза. Но также облачно с юго-восточным ветром 5 – 8 метров в секунду.

А горный спасатель Василий Фицак снял на видео снег на высокогорье Карпат.

"Утро на высокогорье сегодня выдалось с морозом -9, ветреным и снежным", – написал он.

На горе Поп Иван снег и сильный мороз: смотрите видео

За ночь натрусило свежего снежка и существенно похолодало. Ощущается по-зимнему,

– сказано в ролике.

Заметно, что видимость в горах очень плохая. Поэтому не стоит спешить с путешествием на вершину.