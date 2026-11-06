6 ноября, 13:48
В Карпатах выпал первый снег: заснежило Стрыйщину, Татаров и Буковель
Похолодание принесло в горные районы первые зимние осадки. Заснеженные склоны и деревья уже напоминают о приближении зимы.
Об этом сегодня, 6 ноября, сообщают пользователи в своих соцсетях.
Где заметили первый снег?
Первые снежинки зафиксировали сразу в нескольких туристических локациях Карпат. В частности, снег заметили на Стрыйщине, в Татарове и Буковеле.
Первый снег уже в Украине: смотрите видео
Появление снега совпало с похолоданием, охватившим Украину в начале ноября. По прогнозу Укргидрометцентра, 6 ноября в Карпатах ожидается небольшой снег, а ночью температура воздуха может опускаться до 6 градусов мороза.