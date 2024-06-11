В Каспийске в Дагестане возле НПЗ заметили неизвестные дроны: оккупанты их пытались сбить

Жители Каспийска в Дагестане сообщают о неизвестном беспилотнике в небе над городом. Так, БПЛА заметили в разных частях города.

Об этом пишут российские паблики, информирует 24 Канал. В сети также опубликовали кадры беспилотного летательного аппарата, который летел над городом.

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В Каспийске заметили БПЛА

Во вторник, 11 июня, в небе над Каспийском жители города заметили неизвестные дроны. В российских телеграм-каналах сообщают, что БПЛА видели в разных частях этого дагестанского города.

Неизвестный дрон пролетает над Каспийском: смотрите видео

Очевидцы, слыша звук дронов, сразу снимали видео, как над городом пролетает неизвестный дрон. Также во вражеских пабликах опубликовали кадры, на которых слышны звуки выстрелов из стрелкового оружия.

Беспилотник над Каспийском в Дагестане: смотрите видео

На тот момент официальной информации от местных властей жители еще не получили. Так, неизвестный дрон вызвал паническое настроение среди жителей.

В конце концов, в телеграм-каналах писали о сбитии беспилотного летающего аппарата, а очевидцы публиковали кадры, на которых можно увидеть, как дрон приземляется, выпустив красный парашют.

Впоследствии во вражеских пабликах заявляли, что БпЛА, который заметили над Каспийском, принадлежит местной военной структуре. "Полет был осуществлен для проверки акватории Каспийского моря. Оснований для волнения жителей нет", – говорится в сообщении.

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